Live: Spektakelstart in Leeuwarden

Programma zaterdag

18.45 uur: SC Cambuur - PEC Zwolle

SC Cambuur staat nog altijd op een uitstekende achtste plaats en mengt zich bij een overwinning op PEC Zwolle serieus in de strijd om de plekken die rechtgeven op de play-offs om Europees voetbal. PEC is nog altijd hekkensluiter, maar dat kan bij een zege in Leeuwarden na dit weekend anders zijn. De achterstand op Sparta is maar één puntje, Fortuna staat drie punten boven de formatie van Dick Schreuder.

18.45 uur: FC Groningen - Fortuna Sittard

Wil de ploeg van trainer Danny Buijs nog een gooi doen naar de Europese play-offs, dan moet het thuisduels als deze met Fortuna Sittard winnen. De Limburgers staan zestiende, en hebben eigenlijk ook een zege nodig om aansluiting te vinden met de veilige vijftiende plaats.

Roger Schmidt en Thomas Letsch staan zaterdag met PSV en Vitesse tegenover elkaar. Ⓒ ProShots

20.00 uur: Vitesse - PSV

Vitesse boekte slechts drie zeges in de 36 eerdere thuisduels met PSV. Slechts een daarvan werd in het Gelredome behaald. Dat was toevallig wel vorig seizoen. De Arnhemmers wonnen met 2-1 door een treffer van Loïs Openda.

Vitesse staat op de zesde plaats in de Eredivisie, terwijl PSV de tweede plaats achter Ajax bezet. Beide ploegen verloren hun laatste twee Eredivisie-wedstrijden. De trainers Thomas Letsch (Vitesse) en Roger Schmidt (PSV) kennen elkaar van hun tijd bij Salzburg.

Programma zondag

12.15 uur: Go Ahead Eagles - AZ

Go Ahead Eagles plaatste zich midweeks voor de halve finale van de KNVB-beker, en neemt ook in de Eredivisie voorzichtig afstand van de degradatiezone. De Deventenaren staan met 22 punten op een veertiende plek en hebben dus nog wel wat overwinningen nodig om zich definitief veilig te spelen.

AZ is met FC Twente en Vitesse verwikkeld in een verhitte strijd om plek vier en kan met een overwinning mogelijk profiteren van misstappen bij beide concurrenten, die een op het oog lastige wedstrijd voor de boeg hebben.

12.15 uur: Sparta Rotterdam - Willem II

Nummer zeventien Sparta heeft PEC Zwolle de afgelopen gestaag dichterbij zien komen en moet dus punten gaan pakken om rechstreekse degradatie te ontlopen.

Willem II maakt een zeer teleurstellend seizoen door, de ploeg van Fred Grim staat vijftiende, maar won afgelopen weekend wel de Brabantse derby van RKC met 3-1.

14.30 uur: SC Heerenveen - NEC

In de middenmoot van de Eredivisie wil het dit seizoen tegenvallende SC Heerenveen het chagrijn van de afgelopen weken van zich af spelen. Na een hectische transferwinter en het ontslag van Johnny Jansen zijn de Friezen in 2022 nog altijd puntloos.

NEC viel midweeks van haar roze beker-wolk tegen Go Ahead Eagles, maar presteert in competitieverband ruimschoots naar behoren. Degradatie lijkt al enige tijd afgewend, al kan er rekenkundig nog vanalles gebeuren.

14.30 uur: RKC Waalwijk - Feyenoord

Feyenoord is qua statuur uiteraard een stuk groter dan RKC Waalwijk, maar toch is de balans tussen beide teams in het Mandemakers Stadion in balans. Acht keer wonnen beide teams. Even zo vaak hielden de clubs elkaar op gelijke hoogte. RKC-spits Michiel Kramer werd door zijn trainer Joseph Oosting doordeweeks op de bank gehouden in de verloren bekerwedstrijd (0-4) tegen AZ. Kramer zal tegen Feyenoord vermoedelijk weer in de spits staan. Dat stond hij in het verleden ook 71 keer in Rotterdam-Zuid. Hij scoorde 23 keer voor Feyenoord.

16.45 uur: Ajax - FC Twente

Ajax is normaal gesproken de baas tegen FC Twente. 41 van de 53 eerdere ontmoetingen eindigden in Amsterdam in een thuiszege. FC Twente boekte vorig seizoen een van de vier uitzeges in de Johan Cruijff ArenA: 1-2. De ploeg van trainer Ron Jans is al tien wedstrijden zonder nederlaag. FC Twente staat daardoor op een uitstekende vierde plaats in de Eredivisie. Koploper Ajax won zijn laatste vijf wedstrijden en staat vijf punten voor op PSV.

Kaj Sierhuis maakte de 1-0. Ⓒ ProShots

Uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: Heracles Almelo - FC Utrecht 1-0

Door een doelpunt van Kaj Sierhuis, zo’n tien minuten voor tijd, bouwt Heracles vooralsnog een veilige marge op ten opzichte van de degradatieplekken.

