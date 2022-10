VIDEO Knotsgek slot bij Atlético; penalty ná laatste fluitsignaal

Yannick Carrasco mist een cruciale strafschop. Ⓒ REUTERS

Atlético Madrid moest woensdagavond alles uit de kast halen om te overwinteren in de Champions League, maar dat mislukte jammerlijk in een knotsgekke slotfase. De Spanjaarden kwamen thuis tegen Bayer Leverkusen niet verder dan 2-2 ondanks een strafschop in de extra tijd en kunnen daardoor niet meer bij de eerste twee in groep D eindigen.