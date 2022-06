Hard gelag Corey Perry: Canadees verliest hattrick aan finales met drie verschillende teams

In 2020 en 2021 verloor Perry met respectievelijk Dallas Stars en Montreal Canadiens de ontknoping van de NHL. Steeds was Tampa Bay Lightning te sterk voor het team van de Canadees. In jacht op de begeerde trofee besloot Perry een transfer te maken naar zijn plaaggeest en dat ging aanvankelijk uitstekend.

Met Tampa Bay vloog de 37-jarige Perry richting de finale van de Stanley Cup. Vooral in de kwartfinale maakte zijn team grote indruk door de best-of-seven met 4-0 te winnen van Florida Panthers, het team dat fier bovenaan was geëindigd in de Eastern Conference.

In de finale van de Stanley Cup ging het echter helemaal mis voor Perry en de zijnen. De eerste wedstrijd werd nipt verloren (4-3), waarna er zelfs een 7-0 aframmeling volgde tegen Colorado Avalanche. De 2-0 achterstand in wedstrijden wist Tampa Bay vervolgens niet meer goed te maken. Zondag volgde via een 2-1 nederlaag in eigen huis de definitieve nekslag.

Perry heeft overigens wel al een Stanley Cup op zijn palmares staan. In 2007 won hij die prijs met Anaheim Ducks, waar hij veertien seizoenen voor uitkwam.