Tennisster: ’Knijp me even, is dit echt’

De Canadese is de nummer 15 van de wereld en was daarmee favoriet voor deze partij. Mertens staat tien plaatsen lager op de plaatsingslijst. Andreescu knokte zich knap terug in de wedstrijd nadat ze de eerste set vrij snel verloor van Mertens. Daarna kwam ze niet meer in de problemen.

„Dit is eerlijk gezegd zo gek”, kon Andreescu het zelf nauwelijks geloven. „Wat ik dit jaar heb bereikt, daar ben ik echt sprakeloos van. Ik heb iemand nodig die me even knijpt. Is dit echt?”

Andreescu sloot afgelopen jaar af als de nummer 178 van de wereldranglijst en zal na de US Open de top tien binnenkomen. Ze denkt dat het deze week nog beter kan. „Als ik eerlijk ben, denk ik dat ik niet eens mijn beste tennis heb gespeeld. Ik heb gewoon iedere dag hard geknokt met wat ik te bieden had.”

In de halve finale wacht de Zwitserse Belinda Bencic, die als 13e is geplaatst. De twee tennissters hebben niet eerder tegen elkaar gespeeld.