City onderuit bij Spurs na historische treffer Kane

Kane scoorde tegen de regerend kampioen van Engeland op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg, na balverlies van City in het eigen zestienmetergebied. Het was ook de winnende treffer waardoor Manchester City niet wist te profiteren van de nederlaag eerder dit weekeinde van Arsenal. De koploper heeft met een wedstrijd minder gespeeld nog wel steeds 5 punten voorsprong op Manchester City.

Na de historische treffer van Kane verscheen op de grote schermen in het stadion van Tottenham Hotspur de tekst ’Congratulations Harry’ (gefeliciteerd Harry). De 29-jarige Kane werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van de Spurs. Na een aantal verhuurperiodes brak hij in het seizoen 2013-2014 door in de hoofdmacht.

De Engelsman maakte tegen Manchester City zijn tweehonderdste doelpunt in de Premier League. Dat deed Kane in zijn 304e competitiewedstrijd op het hoogste niveau. Alleen Alan Shearer en Wayne Rooney maakten meer dan tweehonderd goals in de Premier League. Shearer scoorde 260 keer, Rooney 208 keer.

Vorige maand gaf Tottenham Hotspur in de uitwedstrijd tegen Manchester City een 2-0-voorsprong bij rust uit handen. City zegevierde toen voor eigen publiek met 4-2. Het lukte de ploeg van manager Pep Guardiola nu niet om terug te komen na de 1-0 van Kane. Ook tegen tien man, nadat de Argentijnse verdediger Cristian Romero in de 87e minuut met zijn tweede gele kaart van het veld was gestuurd, kwam City niet tot scoren. Topscorer Erling Haaland (25 goals) kwam amper in het spel voor en verliet hoofdschuddend het veld.

Riyad Mahrez was in de blessuretijd van de eerste helft nog het dichtste bij een doelpunt. De Algerijn schoot op de onderkant van de lat. Sinds de opening in 2019 van het nieuwe Tottenham Hotspur-stadion heeft City daar alle vijf duels met de Spurs verloren, steeds zonder te scoren.

Tottenham staat op de vijfde plaats, met 1 punt minder dan Newcastle United. Manchester United neemt de derde plaats in. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft 8 punten achterstand op Arsenal.