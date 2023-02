Harry Kane schrijft geschiedenis bij Spurs: topscorer aller tijden

Kane scoorde tegen de regerend kampioen van Engeland op aangeven van Pierre-Emile Højbjerg, na balverlies van City in het eigen zestienmetergebied. Op de grote schermen in het stadion van Tottenham Hotspur verscheen de tekst ’Congratulations Harry’ (gefeliciteerd Harry). De 29-jarige Kane werd in 2004 opgenomen in de jeugdopleiding van de Spurs. Na een aantal verhuurperiodes brak hij in het seizoen 2013-2014 door in de hoofdmacht.

De Engelsman maakte tegen Manchester City zijn tweehonderdste doelpunt in de Premier League. Dat deed Kane in zijn 304e competitiewedstrijd op het hoogste niveau. Alleen Alan Shearer en Wayne Rooney maakten meer dan tweehonderd goals in de Premier League. Shearer scoorde 260 keer, Rooney 208 keer.