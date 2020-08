Live Formule 1: wat kan Max Verstappen uitrichten?

De Grand Prix van België is om 15.10 uur begonnen.

Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België en heeft er een goed gevoel over. ,,Dit circuit is nooit makkelijk voor ons, maar tot dusver is dit een heel positief weekeinde. Ik had niet verwacht dat we juist hier dichter bij Mercedes zouden zitten, in vergelijking met andere banen”

Red Bull-coureur Verstappen hoopt overigens op regen en wellicht gaat zijn wens in vervulling. Er is namelijk voorspeld dat de kans op neerslag groot is rondom de race.

Programma

Na het racegeweld in België verhuist het Formule 1-circus naar het zuiden: Italië, waar twee Grand Prixs op de planning staan. In het weekeinde van 4 tot en met 6 september dient Monza als het decor. Een week de Grand Prix van Toscane (11, 12 en 13 september).

