Max Verstappen ontloopt gridstraf en mag blijven hopen op droommiddag in Zandvoort

De Nederlander werd zaterdagochtend door de wedstrijdleiding op het matje geroepen en leek te moeten vrezen voor een gridstraf, maar kan later op de dag gewoon op jacht naar een gedroomde pole position. De Red Bull-coureur hoopt de 70.000 uitzinnige Nederlandse fans op de tribunes zaterdagmiddag te trakteren op een winnende tijd in de kwalificatie.

Verstappen was vrijdag bezig aan een snelle ronde toen de wedstrijdleiding de rode vlag uithing, nadat de Mercedes-bolide van Lewis Hamilton op een gevaarlijke plek was stilgevallen. Twee seconden nadat de stewards op de code rood-knop hadden ingedrukt, snelde Verstappen langs Aston Martin-coureur Lance Stroll, die op dat moment langzaam over de baan tufte tussen enkele vliegende ronden door.

Het was opmerkelijk dat de stewards pas zaterdag, ongeveer achttien uur na de tweede vrije training, in actie schoten. Het lijkt erop dat het incident bij de FIA is aangekaart door een ander team.

Een penalty had voor zowel Verstappen als zijn fans een vreselijke domper geweest. Op het smalle circuit van Zandvoort is inhalen uiterst lastig. De Formule 1 streek in 1985 voor het laatst neer in de Noord-Hollandse duinen, maar bij recente races in andere klassen was de kwalificatie vaak doorslaggevend.

Bekijk het moment hieronder.