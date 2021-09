Vreselijke domper dreigt voor Max Verstappen: Nederlander moet vrezen voor gridstraf

Verstappen heeft tijdens een rodevlagsituatie in de tweede vrije training Aston Martin-coureur Lance Stroll hebben ingehaald.

Echt gevaarlijk was het moment niet. Het gebeurde op een recht stuk, twee seconden nadat door de stewards de knop voor code rood werd ingedrukt. De Red Bull-coureur was op dat moment bezig aan een snelle ronde en reed flink door, terwijl Stroll al rustig aan het uitbollen was.

Bekijk het moment hieronder.

Toch moet Verstappen vrezen voor een penalty. Voor vergelijkbare vergrijpen zijn in het verleden gridstraffen uitgedeeld.

Het is opmerkelijk dat de stewards pas zaterdag in actie komen. Het zou kunnen dat het incident is aangekaart door een ander team.

Domper

Een penalty voor Verstappen zou niet alleen voor de coureur zelf, maar ook voor de 70.000 Nederlanders op de tribunes een vreselijke domper zijn. Op het smalle circuit van Zandvoort is inhalen lastig. De kwalificatie op zaterdag is daardoor mogelijk allesbeslissend.