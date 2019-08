Opnieuw snelle eliminatie Van Barneveld

Het was geen hoogstaande partij. Het gemiddelde van Van Barneveld bleef na elf legs steken op zo’n 90 punten per drie pijlen. Smith noteerde een score 96. Wel golfde het spel op en neer. Zo nam de 52-jarige Hagenaar een 3-2 voorsprong, maar zag vervolgens Smith weer drie legs op rij winnen. Barney knokte zich nog knap terug van een 3-5 achterstand, maar bleef in de beslissende leg ver achter bij Smith, die afgelopen weekeinde nog de finale haalde van de World Matchplay. Daarin verloor de Brit van Rob Cross.

Van Barneveld is bezig aan zijn afscheidsjaar. De Nederlander, die in het verleden de nodige successen vierde, is op de wereldranglijst inmiddels afgegleden naar een 35e plek. Overigens zal Van Barneveld zich normaal gesproken wel plaatsen voor het WK. De beste 32 darters van de opgeschoonde Pro Tour Order of Merit kwalificeren zich ook voor het mondiale eindtoernooi in Londen. Op die ranglijst staat hij nu 50e, maar dat is nog ruim binnen de top-32 van de opgeschoonde ranking.

Toppers afwezig

Diverse toppers lieten het event in Hildesheim aan zich voorbijgaan. Michael van Gerwen, Rob Cross, Peter Wright en Gary Anderson waren allemaal niet van de partij. De eindzege ging uiteindelijk naar de Poolse darter Krysztof Ratajski, die in de finale met 8-7 in legs van Dmitri van den Bergh won. In de halve eindstrijd had Ratasjki voor de eliminatie (7-1 in legs) van de Nederlander Danny Noppert gezorgd. Noppert had in de kwartfinales nog Smith verslagen (6-3 in legs).

Overigens waren de Nederlandse darters in het slotstuk van de 21e Players Championship goed vertegenwoordigd. Zo haalde ook Ron Meulenkamp de kwartfinales, waarin hij verloor van latere finalist Van den Bergh. Jermaine Wattimena werd een ronde eerder door diezelfde Meulenkamp uitgeschakeld.

