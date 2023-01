Premium Het beste van De Telegraaf

Debuut om snel te vergeten Man van 6 miljoen Djordje Mihailovic kan bij AZ niet imponeren

Djordje Mihailovic probeert zich tijdens zijn AZ-debuut te ontworstelen aan Vitessenaar Kacper Kozlowski. Ⓒ Getty Images

ALKMAAR - Na een schone winterslaap ontwaakte AZ bij de hervatting van de competitie, voor eigen publiek nog wel, vol chagrijn. De gedroomde kickstart bleef uit, Vitesse pakte in Alkmaar een verdiend punt: 1-1. Djordje Mihailovic, de op een-na-duurste AZ-aankoop van deze eeuw, was na zijn officiële debuut niet te genieten. De Amerikaan was niet de enige.