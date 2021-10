Transfers moeten Feyenoord weer uit rode cijfers halen

Premium Voetbal

Alleen koploper Ajax heeft minder verliespunten dan Feyenoord

En zo eindigde een week die met een gelijkspel tegen RKC zo matig was begonnen, toch nog in hosanna voor Feyenoord. Het hoogtepunt vond uiteraard op donderdag in De Kuip plaats, met de razendknappe 3-1 zege op Union Berlin. Maar de verdiende driepunter op SC Cambuur in Leeuwarden (2-3) zal eveneens ...