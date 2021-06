Spanje houdt vertrouwen na nieuwe remise: ’Maar het spel was gewoon slecht’

Onder andere bondscoach Luis Enrique toonde zich ontevreden na afloop van de tweede remise. „Ik had verwacht dat we dominanter zouden zijn en meer kansen zouden creëren. Maar we moeten ook Polen credits geven voor het spel.” Aanvoerder Jordi Alba is wat harder in zijn kritiek. „Het spel was gewoon slecht.”

Waar beiden in overeenkomen is dat ze het volste vertrouwen hebben in het bereiken van de laatste zestien. „Een overwinning verzekert ons van een plek bij de eerste twee en we kunnen zelfs nog eerste worden in de groep”, zegt Enrique. „We hebben vier dagen om ons daarop voor te bereiden. En dan moeten we winnen. We hebben geen keus.”

Alba vult aan: „We moeten er in blijven geloven. Het kan allemaal nog goed komen. Ik heb er ook nog wel vertrouwen in. We hebben vandaag ook tot het einde gevochten om de winnende treffer te maken. We verzuimden echter de kansen te benutten. Ja, we staan onder druk nu. Maar we gaan niet aan onszelf twijfelen.”

Alvaro Morata

Enrique besprak ook nog even zijn spits Alvaro Morata die na de wedstrijd tegen Zweden veel kritiek is. Tegen Polen maakte hij weliswaar de enige Spaanse treffer, maar toch was zijn spel verder niet heel denderend. „Hij heeft vandaag veel goed gedaan. Die goal was typerend en belangrijk voor hem. Helaas slaagde Polen er vaak ook goed in om hem en ons het werk te bemoeilijken.”