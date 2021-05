Veteraan Castroneves wint Indy 500, Rinus van Kalmthout achtste

Van Kalmthout was als derde begonnen aan de wedstrijd over 200 ronden op de befaamde Indianapolis Motor Speedway, waar hij op het ‘binnenste circuit’ twee weken eerder zijn eerste overwinning boekte. De pas twintigjarige Van Kalmthout ging in de beginfase eveneens enige tijd aan de leiding op de oval, waar Arie Luyendyk in de jaren negentig twee keer zegevierde. De Hoofddorper, in Amerika bekend als VeeKay, bleef tot aan zijn vijfde en laatste pitstop in de kopgroep rijden. Bij die laatste stop verloor hij de nodige tijd en dus posities. Een bittere pil voor Van Kalmthout, die goede hoop had op een topklassering.

Het uitkienen van die pitstops bleek zoals zo vaak cruciaal tijdens de Indy 500. In de slotfase was het stuivertje wisselen tussen Castroneves en Alex Palou, terwijl Patricio O’Ward en Simon Pagenaud op het vinkentouw zaten. Met nog twee ronden te gaan zette Castroneves zijn beslissende inhaalactie in. Palou eindigde als tweede, voor Pagenaud.

Rinus van Kalmthout Ⓒ ANP/HH

De race werd in ronde 119 nog ontsierd door een flinke crash van Graham Rahal bij het uitkomen van de pitstraat, nadat een wiel niet goed bleek te zijn gemonteerd. Het rondvliegende wiel kwam bovenop de auto van Van Kalmthouts teamgenoot Conor Daly terecht, die werd gered door het beschermende aeroscreen.

In Indianapolis was plek voor veertig procent van de capaciteit, wat aantal toeschouwers betreft. Daardoor keken er ter plekke toch nog liefst 135.000 fans naar de zo’n 160 minuten durende race. Door het beperkt aantal incidenten was het de snelste Indy 500 ooit.