De twee gezichten van Steven Berghuis

Voetbal

Invaller Brian Brobbey schiet Ajax naar zege in Lille

Ajax heeft zichzelf in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League uit bij Lille een prima dienst bewezen. De ploeg van trainer Erik ten Hag had het overwicht en de kansen, kwam op achterstand, maar draaide dit in de slotfase om in een 2-1 zege. Invaller Brian Brobbey maakte de wi...