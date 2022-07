Sport Kort: WK zwemmen in 2024 al in februari

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

WK zwemmen in 2024 in februari vanwege Zomerspelen in Parijs

15.23 uur: De wereldkampioenschappen zwemmen zijn in 2024 al in februari. Zwembond FINA besloot het evenement in Doha in Qatar naar de winter te verplaatsen met het oog op de Zomerspelen in Parijs, die eind juli 2024 beginnen.

De verplaatsing betekent ook dat de zwemmers de WK kunnen gebruiken om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Dit jaar waren de wereldkampioenschappen in Boedapest, dat de organisatie overnam van het Japanse Fukuoka.

De WK in Doha zijn van 2 tot en met 18 februari 2024.

Van Poppel jaar langer bij Intermarché-Wanty-Gobert

13.27 uur: Boy van Poppel fietst ook volgend jaar voor Intermarché-Wanty-Gobert. De 34-jarige Nederlander heeft zijn contract bij de Belgische WorldTour-formatie met één seizoen verlengd.

„Net als vorig jaar heb ik dit seizoen opnieuw progressie gemaakt. Dat is iets waar ik in mijn twaalfde jaar als prof trots op mag zijn en wat me erg motiveert om hard te blijven werken”, zegt Van Poppel, die Roompot-Charles in 2019 voor Wanty-Gobert verruilde. „Ik ben vereerd dat het team me de verantwoordelijkheid toevertrouwt om aan de ontwikkeling van getalenteerde sprinters bij te dragen.”

Olympisch kampioen Gardiner mist WK atletiek

10.18 uur: Steven Gardiner doet niet mee aan de wereldkampioenschappen atletiek, die vrijdag beginnen in Eugene in de Verenigde Staten. De 26-jarige olympisch kampioen op de 400 meter heeft een peesontsteking.

„In plaats van mijn spikes aan te trekken, kreeg ik het advies om voorlopig wandelschoenen aan te doen”, schrijft de atleet van de Bahamas op Instagram. Gardiner won niet alleen bij de Spelen de 400 meter maar ook bij de laatste editie van de WK.

Eerder meldde olympisch marathonkampioene Peres Jepchirchir uit Kenia zich af voor de WK, vanwege een heupblessure.

Belg Swings behaalt vier gouden medailles bij Wereldspelen

08.46 uur: Bart Swings heeft bij de Wereldspelen in Birmingham in de Verenigde Staten zijn vierde gouden medaille behaald. De Belg won bij het skeeleren de 15 kilometer.

Swings staat nu in totaal op twaalf medailles, waarvan acht gouden, bij drie Wereldspelen. Daarmee is hij de meest succesvolle deelnemer ooit, gevolgd door de Amerikaan Chad Hedrick.

Swings won in februari als schaatser bij de Olympische Spelen de massastart. Dat betekende de eerste gouden medaille voor België bij de Winterspelen sinds 1948.

De World Games worden eens in de vier jaar georganiseerd, altijd een jaar na de Spelen. Bij de Wereldspelen staan 32 sporten op het programma die niet olympisch zijn, zoals een aantal vechtsporten, squash, korfbal en biljarten. Aan de Wereldspelen doen ongeveer 3600 atleten uit honderd landen mee.

Voetbalsters Jamaica plaatsen zich voor WK

07.40 uur: De voetbalsters van Jamaica hebben zich verzekerd van deelname aan het wereldkampioenschap van volgend jaar. Dankzij een thuiszege van 4-0 op Haïti eindigde het land in groep A van de kwalificatie als tweede achter regerend wereldkampioen Verenigde Staten.

Trudi Carter opende in de 26e minuut de score. Aanvoerster Khadija Shaw nam in de tweede helft de tweede en derde treffer voor haar rekening, gevolgd door de 4-0 van Drew Spence.

Naast de VS hadden bij de Concacaf, de bond voor landen uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied, Canada en Costa Rica zich ook al geplaatst voor het WK. Dat toernooi is volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland.