PSV-spelers racistisch bejegend

Ook klonken er oerwoudgeluiden toen de bezoekende ploeg via de trap in stadion De Koel naar de catacomben liep. Op een filmpje van Omroep Brabant is te horen wat de PSV-voetballers naar hun hoofd geslingerd kregen.

Het bestuur van VVV-Venlo veroordeelde het wangedrag van enkele toeschouwers scherp. "Deze walgelijke racistische geluiden horen niet thuis in een voetbalstadion en staan haaks op de kernwaarden van onze club. We zullen er alles aan doen om de daders te achterhalen en passende maatregelen tegen hen te treffen", liet algemeen directeur Marco Bogers weten.

VVV-Venlo gaat aangifte doen bij de politie om ook strafrechtelijke vervolging van de boosdoeners mogelijk te maken. Bogers heeft inmiddels namens VVV-Venlo excuses aangeboden aan PSV voor het "onacceptabele gedrag van de betreffende mensen''.