Dortmund bereidt zich ’heel goed voor’ op leeg stadion

Dat zal, vanwege de coronacrisis, voor lege tribunes zijn. „We moeten ons hier heel goed op voorbereiden.”

„Wij zijn gewend dat er 81.000 supporters bij onze thuiswedstrijden op de tribune zitten”, aldus Favre. „Die stimuleren het elftal van de eerste tot de laatste minuut. Nu zijn de omstandigheden straks geheel anders. Het is voor alle betrokkenen in het voetbal ook een zware tijd. Ineens kunnen we niet meer spelen en trainen. Het enige dat we kunnen hopen is dat het snel beter gaat.”

30 april

De Bundesliga ligt vooralsnog tot 30 april stil. Binnenkort laten de autoriteiten weten of een hervatting zonder publiek, de zogenoemde ’Geisterspiele’, daarna wel zijn toegestaan.