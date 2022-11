Bale helpt Wales aan punt tegen Verenigde Staten

Timothy Weah, zoon van oud-topvoetballer George Weah, opende na ruim een half uur de score. De speler van Lille passeerde doelman Wayne Hennessey na een pass van Christian Pulisic. Daarvoor was alleen Josh Sargent een keer gevaarlijk geweest namens de Amerikanen, maar hij zag de keeper van Wales wel redden. Wales was in het eerste deel in het geheel niet dreigend.

Na de hervatting werd Wales dominanter, hoewel beoogd sterspeler Gareth Bale niet al te veel in het spel voor kwam. Ben Davies was in de 64e minuut met het hoofd dicht bij de gelijkmaker, maar doelman Matt Turner voorkwam een doelpunt. Amper een minuut later kopte Kieffer Moore, ingevallen voor Daniel James, net over.

Bale maakte wel gelijk. De absolute vedette van het elftal schoot in de 82e minuut raak uit een strafschop. De speler van Los Angeles FC had de penalty zelf afgedwongen, nadat hij onderuit was gehaald door Walker Zimmerman. Scheidsrechter Abdulrahman Al Jassim uit Qatar wees zonder aarzeling naar de stip.

„Ik moest mijn verantwoordelijkheid nemen”, zei de aanvaller van Los Angeles FC, die niet echt in de wedstrijd zat.

Zenuwen

„Natuurlijk had ik last van zenuwen, maar ik heb vertrouwen in mezelf”, vervolgde Bale. „Ik heb ook weleens gemist. Maar je moet er staan voor je land en gelukkig ging de bal er deze keer in.” Na een mindere eerste helft kwam Wales na rust opzetten. Bale: „Ik weet één ding over ons team: wij geven nooit op. We blijven vechten. Uiteindelijk is dit een goed punt. We proberen voort te bouwen op deze prestatie.”

Bondscoach Rob Page prees de vechtlust van zijn elftal. „We toonden karakter en vastberadenheid om terug te komen. Het was belangrijk om de eerste wedstrijd niet te verliezen. Hulde aan de jongens voor hun inzet.”