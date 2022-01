Premium Het beste van De Telegraaf

Excuses voor de bühne Analyse: Jillert Anema hoort op het vliegtuig naar Amsterdam te worden gezet

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Irene Schouten dolt met Jillert Anema. Schouten heeft een reële kans op goud en zou in haar hemd worden gezet als haar coach moet inrukken, maar waar ligt de grens? Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Leert schaatscoach Jillert Anema zich ooit fatsoenlijk te gedragen in de openbaarheid? Gezien alle gebeurtenissen rond hem uit het verleden en zijn huidige leeftijd (66) is de vraag stellen ’m beantwoorden. En dan te bedenken dat de onbehoorlijke zaken die ook deze week weer naar buiten kwamen slechts het topje van de ijsberg vormen, waardoor NOC*NSF nu in olympisch Peking maar één sanctie zou moeten opleggen om zijn geloofwaardigheid te behouden.