Michael Block leeft in sprookje tijdens PGA Championship ’LIV-verrader’ Brooks Koepka zorgt met major-schok voor hoofdbrekens

Door Hans Ruggenberg

Brooks Koepka poseert met zijn trofee voor de pers. Ⓒ ANP/HH

Een dag na de tweede major van het jaar, het PGA Championship, schudde de Oak Hill Country Club in Rochester nog op zijn grondvesten. ’LIV-verrader’ Brooks Koepka greep met een score van -9 op imponerende wijze de zege op de ultramoeilijke golfbaan, terwijl de grote heren van de PGA met een zuur gezicht toekeken. Tevens omdat liefst drie spelers van de rebelse LIV-golftour, met miljarden uit Saoedi Arabië, in de top tien eindigden. Dan was er nog Michael Block die bij alle aanwezigen een lach op het gezicht toverde. Hij beleefde een sprookjesachtige slotdag, met als hoogtepunt een hole-in-one.