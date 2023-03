VIDEO Totale gekte in Argentinië bij terugkeer Messi en co

Tekst gaat verder onder de video’s

Ruim drie maanden na de spectaculaire WK-finale in Qatar tegen Frankrijk, die Argentinië via strafschoppen won, zat het Monumental-stadion van River Plate vol met ruim 83.000 toeschouwers voor een vriendschappelijke wedstrijd tegen Panama. De belangstelling voor het duel was enorm. De Argentijnse spelers werden deze week in eigen land als helden onthaald, met name Messi.

De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain kwam voor de aftrap met zijn drie zoons het veld op. Messi werd massaal toegezongen door het publiek. „Ik heb hier altijd van gedroomd, om samen met mijn landgenoten in Argentinië te vieren dat we het WK hebben gewonnen”, zei de aanvoerder.

De spelers van Argentinië vieren de wereldtitel met hun landgenoten. Ⓒ ANP/HH

Mexico wint ondanks gemiste strafschop Giménez van Suriname

Mexico heeft ondanks een gemiste strafschop van Feyenoord-spits Santiago Giménez gewonnen van Suriname in de Concacaf Nations League. De ploeg van de nieuwe bondscoach Diego Cocca zegevierde in Paramaribo met 2-0. De Surinaamse voetbalploeg staat sinds september onder leiding van voormalig Oranje-international Aron Winter.

Bij Mexico ontbraken de Ajacieden Edson Álvarez en Jorge Sánchez in selectie. Middenvelder Erick Gutiérrez van PSV speelde wel en droeg de aanvoerdersband. Giménez had ook een basisplaats. De Feyenoorder, die in de Eredivisie acht doelpunten maakte, mocht halverwege de tweede helft aanleggen vanaf 11 meter na een overtreding van verdediger Shaquille Pinas (ex-ADO Den Haag). Giménez schoot de bal echter hoog over het doel.

Mexico stond op dat moment al op voorsprong dankzij een doelpunt van Johan Vásquez. In de slotfase tikte Damil Dankerlui van FC Groningen de bal ongelukkig in eigen doel. „We hebben verloren, maar we kunnen heel blij zijn met ons spel”, zei de Surinaamse aanvaller Sheraldo Becker. „We hebben veel kansen gecreëerd.”