Wesley Koolhof verliest dubbelfinale US Open

Koolhof en zijn partner deden weinig onder voor de Kroatisch/Braziliaanse combinatie, maar kwamen net wat tekort op de belangrijke punten. De eerste set leek op een tiebreak af te stevenen, maar op 5-6 was er onnodig serviceverlies voor Mektic. In de tweede set kostte serviceverlies van Koolhof het duo de kop. De tennisser uit Duiven gaf na afloop erg te balen van zijn niveau in de finale. „Het was erg slecht van mijn kant. Hopelijk gaat het volgend jaar beter”, sprak hij tijdens de prijzenceremonie.

Een ton de man

Door zijn finaleplaats mag Koolhof samen met Mektic een cheque van 240.000 dollar, omgerekend ruim 200.000 euro, delen. De wedstrijd werd gespeeld in het Arthur Ashe Stadium, het grootste tennisstadion ter wereld. Fans waren in verband met de coronarestricties niet welkom.

Al met al kan het tweetal terugkijken op een bijzonder geslaagd toernooi, waarin duidelijk werd dat Koolhof en Mektic de komende jaren een combinatie zijn om rekening mee te houden. De beide 31-jarige tennissers kunnen nog jaren mee op de ATP-Tour.

Overleg bij Koolhof en Mektic. Ⓒ EPA

Ook zonder Mektic aan zijn zijde gold Koolhof natuurlijk al als een zeer gerespecteerd dubbelaar, getuige zijn eerder vijf eindzeges op ATP-niveau. Met verschillende partners boekte hij door de jaren heen sterke resultaten. Vorig jaar nog bereikte de pupil van trainer Marco Kroes met zowel Robin Haase (twee keer) als de Griek Stefanos Tsitsipas de finale van een Masters 1000-toernooi, maar een spetterend resultaat op een grandslamtoernooi was er tot deze editie van de US Open nooit van gekomen.

Goeie klik Koolhof met Kroaat

Met Mektic klikt het uitstekend. Het tweetal zette een fraaie reeks neer voor de lege tribunes in New York. Zo werd in de halve eindstrijd de Australian Open-kampioenen Rajeev Ram en Joe Salisbury naar huis gestuurd door het fris spelende koppel. In de finale deden Koolhof en Mektic nauwelijks onder voor hun opponenten, die behalve net wat beter ook net wat fortuinlijker waren.