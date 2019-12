Ten Hag: ’Dat kan écht niet’

„Je weet wat je hier kan verwachten”, zei Ten Hag voor de camera van FOX Sports. „Maar kennelijk waren we niet voorbereid. We geven twee doelpunten weg door concentratiegebrek. Zo ongedisciplineerd spelen, dat kan echt niet.”

Uiteindelijk scoorde Ajax voor het vijfde competitieduel op rij minimaal vier keer. „Natuurlijk geeft dat vertrouwen”, zei Ten Hag. „Maar dit mag niet te veel vertrouwen geven. We moeten deze wedstrijd anders beginnen.”

Ten Hag kon nog weinig zeggen over de kuitblessure die Quincy Promes opliep. „Het was een heel lang jaar maar we moeten nog even doorbijten. We moeten kijken wie we kunnen oplappen. En anders moeten anderen er staan zoals Noa Lang”, zei hij over de aanvaller die driemaal scoorde tijdens zijn eerste basisoptreden in de eredivisie. „Neres en Labyad zijn er voorlopig niet bij. Ik ben blij dat Lang het nu laat zien.”

Ten Hag gaf nog aan dat Labyad in 2019 en waarschijnlijk ook een groot deel van 2020 niet meer in actie komt.

