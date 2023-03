Verstappen na knappe inhaalrace in GP Saoedi-Arabië tweede, Pérez wint

De start was voor Fernando Alonso. De Aston Martin stak Sergio Pérez voorbij en ging als eerste de eerste de eerste bocht in. De Spanjaard stond bij het vertrek echter verkeerd in zijn startvak en kreeg een straf van vijf seconden. Na een paar rondjes sloeg de Mexicaan terug en nam hij de leiding ook in de wedstrijd over. Hij slaagde er even later ook in om Alonso los te rijden.

Opmars Verstappen

Verstappen was niet in staat om onmiddellijk heel veel op te schuiven. Hij klom na de start slechts twee plekken, mede doordat Oscar Piastri al snel de pitstraat in moest om zijn voorvleugel te vervangen. Na een paar ronden te hebben warmgedraaid begon hij aan zijn opmars naar voren. Eerst ging hij beide Haas-coureurs voorbij, vervolgens moesten ook Pierre Gasly en Zhou Guanyu er aan geloven en in ronde elf stak hij ook Lewis Hamilton voorbij.

Doordat de Nederlander lang wachtte met naar binnen gaan, kon hij verder op schuiven. Hij had het geluk dat kort na de pitstop van onder andere beide Ferrari’s Lance Stroll zijn auto moest parkeren en de safety car het circuit op kwam. Zodoende lag hij na twintig ronden vierde achter Pérez, Alonso en George Russell en was zijn achterstand in tijd - die voor de safety car twintig seconden bedroeg - verdampt.

Pérez steekt Alonso voorbij. Ⓒ ANP/HH

Na de hervatting wachtte Verstappen totdat er weer drs was, alvorens de aanval opende op Russell. Een paar ronden later stak hij ook vrij eenvoudig Alonso voorbij en moest hij gaan jagen op zijn eigen teamgenoot met nog precies een halve race te gaan. Pérez had een voorsprong van bijna zes tellen en zag deze tiende voor tiende kleiner worden, maar snel ging het niet.

Problemen bij Red Bull

Bovendien kreeg Verstappen zo’n vijftien ronden voor het einde problemen te krijgen. Hij klaagde over de boordradio over een ’raar geluid’ als hij op topsnelheid reed. Zodoende kon hij geen ultieme aanval meer plaatsen op Perez, die op zijn beurt een probleem had met zijn rempedaal.

Beide wagens konden ondanks de problemen hun tempo behouden en zo reed Pérez onbedreigd naar de winst in Jeddah. Het is voor hem de vijfde Grand Prix-zege uit zijn loopbaan. Verstappen reed in de laatste ronde de snelste ronde en behoudt daardoor de leiding in het wereldkampioenschap. Russell werd uiteindelijk derde, omdat Alonso na de race nog een extra tijdstraf van tien seconden kreeg na het niet correct incasseren van een eerdere sanctie tijdens zijn pitstop. Het is de eerste podiumplaats voor Mercedes dit seizoen.

De Vries

Nyck de Vries begon op de achttiende plaats en kende een primadegelijke race, maar was lang niet in staat echt op te schuiven. Vanwege de uitvalbeurten van Stroll en Alexander Albon en de vroege pitstops van McLaren reed hij lang op de vijftiende plaats. In de 42e ronde beleefde hij het hoogtepunt van zijn race. Met een knappe inhaalmanoeuvre haalde hij Logan Sargeant in, waardoor hij beslag legde op de veertiende plaats.