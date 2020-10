Autocoureur Renger van der Zande geschokt na verlies stoeltje

Van der Zande (34) snapt niets van de beslissing van het team, waarmee hij dit jaar de prestigieuze 24 uur van Daytona won en vorig weekeinde nog 10 uurs-race Petit Le Mans. Wayne Taylor Racing gaat nu ook aan de leiding in het Amerikaanse IMSA-kampioenschap, waar nog twee races op de kalender staan dit seizoen.

„Ik vind het een ongelooflijke beslissing”, reageert Van der Zande, die dit weekeinde met Honda uitkomt tijdens de 24 uurs-race op Spa-Francorchamps. „Tijdens Daytona en Petit Le Mans was ik de snelste coureur van het hele veld. Wat kan ik nog meer doen? Ik weet het niet. Ze hebben mij geen duidelijke reden gegeven.”

Opvallend is dat Wayne Taylor Racing na dit jaar overstapt van Cadillac naar Acura, een tak van Honda. Van der Zande staat op zijn beurt ook onder contract bij het Japanse merk, waarmee hij dit weekeinde dus ook in België rijdt.

De Nederlander lijkt onder meer de dupe van de terugkeer van Ricky Taylor, de zoon van de baas, naar het team. Hij wil zich daar zelf niet over uitlaten. „Ik heb veel bereikt met het team de laatste jaren. Het is erg zuur dat ik dit zo laat hoor, want tot dusver was me telkens toegezegd dat ik het zitje zou krijgen. Dat maakt het extra pittig. Ik heb al rondgebeld met een aantal teams, maar velen zitten al vol. Hier en daar liggen er misschien nog wat mogelijkheden. Ik ben geen type dat in een hoekje gaat zitten huilen. Ik zet m’n tanden erin en we gaan ervoor. Het is even slikken, maar blijkbaar hoort dit er ook bij in een sport waarin er veel belangen zijn.”