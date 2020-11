Cristiano Ronaldo terug bij Portugal voor drieluik

Ronaldo testte op 13 oktober positief in de Portugese selectie. Hij moest daardoor het duel met Zweden (3-0) een dag later overslaan. Daarna verbleef de vijfvoudige wereldvoetballer van het jaar thuis in Italië in isolatie.

Ronaldo maakte afgelopen zondag zijn rentree bij Juventus. Als invaller scoorde hij twee keer in de uitwedstrijd tegen Spezia (1-4). De Portugese aanvaller was woensdag basisspeler in de gewonnen uitwedstrijd voor de Champions League tegen Ferencvaros (1-4).

In de Nations League leidt titelhouder Portugal in groep 3 met tien punten. Wereldkampioen Frankrijk heeft ook tien punten, maar een minder doelsaldo.