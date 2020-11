’Lionel Messi moet de nieuwe Michael Jordan worden’

Het contract van de 33-jarige Argentijn loopt nog tot de zomer van 2021. Vervolgens kan Messi, die deze zomer al aasde op een vertrek, voor niks de deur uitlopen in Barcelona. Maar als Farre de nieuwe president wordt, zal dat niet gebeuren, zo verzekert hij in gesprek met Marca Radio.

„We hebben al met de familie van Messi gesproken en hen een project gepresenteerd”, vertelt Farre. „Leo zal blijven. Daar zijn we heel duidelijk over, omdat hij wil blijven. We hebben de familie een project voor het leven laten zien. Dat gaat veel verder dan de jaren dat Messi nog voetbalt voor Barcelona. Ik wil dat hij de erevoorzitter wordt van de club. Ik wil van Messi de Michael Jordan van de Chicago Bulls maken. Ik wil het merk Lionel Messi creëren, zoals dat ook voor Jordan gebeurde.”

Neymar

Een andere kandidaat voor het presidentschap, Emili Rousaud, onthulde donderdag dat hij er alles aan zal doen om Neymar terug te halen naar Catalonië. De 28-jarige Braziliaan vertrok in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG. „Als ze mij vertellen dat Neymar de beste is, dan ga ik ervoor. Hij wil ook naar Barcelona.”

In totaal zijn er nu acht personen die de nieuwe president van Barcelona willen worden. Joan Laporta (58) stelde zich vrijdag officieel kandidaat voor de verkiezingen in januari. De 58-jarige Catalaan was tussen 2003 en 2010 al de baas in Camp Nou. In die periode won Barcelona twee keer de Champions League.

Verder zijn Rousaud, Farre, Victor Font, Toni Freixa, Xavi Vilajoana, Lluis Fernandez Ala en Pere Riera in de race om de opgestapte voorzitter Josep Maria Bartomeu volgend jaar op te volgen.