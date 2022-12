Premium Het beste van De Telegraaf

’Meerderheid wil op moment suprême de beste focus hebben’ Psycholoog Annemieke Zijerveld maakte Denzel Dumfries weer ’fris in zijn hoofd’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Ⓒ BOUWMAN, RENE

Naast alle trainingen op het veld en in het krachthonk achten de spelers van het Nederlands elftal het minstens zo belangrijk om hun geest in optimale staat te krijgen voor de WK-kwartfinale tegen Argentinië. Klinisch psycholoog Annemieke Zijerveld, bewierookt door Denzel Dumfries na de zege op de VS, legt uit waarom dit essentieel is.