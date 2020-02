FC Dordrecht ontslaat trainer Claudio Braga

„Claudio heeft keihard gewerkt en alles gegeven om tot resultaten te komen”, meldt technisch manager Harry van den Ham. „We hebben zelf ook ingezien dat de selectie waar we het seizoen mee begonnen zijn, niet aan onze verwachtingen voldeed, maar met de vijf versterkingen van afgelopen maand dachten we toch het tij te kunnen doen keren. Het spel bood toch te weinig perspectief om de gewenste ommekeer te mogen verwachten. Op zo’n moment moet je als club een keuze maken.”

Braga was op 1 januari vorig jaar aangesteld als vervanger van Gérard de Nooijer. Van den Ham neemt voorlopig de taken van de Portugees over. FC Dordrecht staat met 16 punten voorlaatste in de eerste divisie.