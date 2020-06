Sport Kort: Ook De Ligt mag weer los

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Spelers Fortuna Sittard akkoord met salarisverlaging

09.37 uur: Spelers, technische staf en directie van Fortuna Sittard zijn akkoord gegaan met een tijdelijke verlaging van het salaris. De maatregel geldt zolang er zonder publiek wordt gevoetbald, hetgeen naar verwachting vanaf september in het Nederlandse profvoetbal gaat gebeuren.

Fortuna Sittard volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalclubs hebben het ook financieel moeilijk als gevolg van de wegens de coronacrisis getroffen maatregelen.

„We worden allemaal hard geraakt door de coronacrisis en dit heeft ook gevolgen voor Fortuna Sittard”, zegt algemeen directeur Ivo Pfennings. „We zijn momenteel als club druk bezig met de schade te beperken. Deze situatie vraagt om een inspanning van iedereen in onze organisatie. Ik ben dan ook blij dat we hier unaniem uit zijn gekomen.”

Voetbal: De Ligt hervat met Juventus Serie A

07.00 uur: Matthijs de Ligt hervat vrijdagavond met Juventus het Italiaanse voetbalseizoen. De verdediger stuit vanaf 21.00 uur met zijn club uit Turijn op AC Milan voor een return in de halve finales van de beker.

Het eerste duel, in februari in Milaan, eindigde in 1-1. Sindsdien is er veel gebeurd. Het voetbal lag ook in Italië ruim drie maanden stil, vanwege het coronavirus dat het land zo zwaar heeft getroffen met ruim 34.000 doden.

De angst op een tweede coronagolf is groot in Italië. Daarom wordt er voorlopig gespeeld in lege stadions, ook als de competitie vanaf 20 juni weer hervat wordt. Als er een speler besmet raakt, dan moeten ook zijn ploeggenoten twee weken in quarantaine. Ook als het seizoen dan niet meer afgemaakt kan worden.

Italië is het derde grote voetballand dat weer gaat spelen, na Duitsland en Spanje. Engeland volgt komende woensdag. De return van de andere halve finale van de beker tussen Internazionale en Napoli staat voor zaterdagavond op het programma.