Sport Kort: Toeterende auto’s begeleiden polsstokhoogspringer Vloon

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Toeterende auto’s begeleiden polsstokhoogspringer Vloon

00.12 uur: Menno Vloon heeft niet kunnen stunten tijdens een ’wereldpremière’ in Düsseldorf. De Nederlandse polsstokhoogspringer eindigde buiten het podium in een late avondwedstrijd op een groot parkeerterrein in de Duitse stad, waar de toeschouwers toekeken vanuit hun auto. Het was de eerste atletiekwedstrijd in Duitsland met publiek sinds de uitbraak van het coronavirus en ook voor het eerst dat een autobioscoop het decor was. Het applaus bestond uit claxons.

Het ging weliswaar om een demonstratiewedstrijd, maar de organisatie van het evenement ’Flight Night’ nam het wel serieus. Tal van maatregelen waren genomen om het coronavirus geen kans te geven besmettingen te veroorzaken. Zelfs de auto’s stonden op 1,5 meter van elkaar. Lat en springkussen werden na elke sprong gedesinfecteerd.

Vloon, met 5,85 meter houder van het Nederlands record, strandde in de Autokino op 5,20 meter. Hij zag zijn pogingen op 5,40 mislukken, maar het was lastig springen op de relatief korte aanloop, waar in de loop van de avond de wind sterk aantrok. De Duitser Torben Blech won met 5,55 meter.

Motorsport: WK Motorcross later hervat na schrappen GP China

22.35 uur: De kalender van het WK motorcross is opnieuw aangepast na het schrappen van de Grote Prijs van China in Sjanghai. Die race stond gepland voor 13 september, maar is vanwege de coronapandemie alsnog afgeblazen voor dit jaar. De Grote Prijs van Rusland in Orlionok, die op de herziene kalender op 2 augustus was gezet, is verschoven naar een nog te bepalen datum in oktober of november.

De Nederlandse coryfeeën Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff mogen nu hopen dat ze op 9 augustus het seizoen kunnen hervatten met de Grote Prijs van Letland in Kegums. Herlings, in 2018 wereldkampioen van de koningsklasse MXGP, won begin maart de eerste twee grands prix van dit seizoen, in Groot-Brittannië en op het circuit van Valkenswaard. Het coronavirus zorgde ervoor dat daarna steeds meer wedstrijden afgelast of uitgesteld moesten worden.

Infront Moto Racing, de organisatie van het WK, werkt de komende weken verder aan de kalender voor 2020. Daarbij zijn eerst tien tot twaalf races op Europese crosscircuits voorzien.

Voetbal: Fenerbahçe ontsnapt aan blamage

22.13 uur: Fenerbahçe heeft bij de hervatting van de Turkse voetbalcompetitie een blamage ternauwernood kunnen voorkomen. De 19-voudig kampioen won in eigen stadion met tien man met 2-1 van hekkensluiter Kayserispor.

Drie minuten voor tijd keek de Turkse topclub nog tegen een achterstand aan. Vedat Muriqi benutte in de 87e minuut een na hands gegeven strafschop en een minuut later schoot Luiz Gustavo van afstand raak met links.

De thuisploeg speelde bijna de hele wedstrijd met een man minder. Middenvelder Ozan Tufan kreeg al na een kwartier rood. Ferdi Kadioglu werd bij Fenerbahçe, dat na de zwaarbevochten zege aansluiting houdt met de subtop, na ruim een uur gewisseld en bij de bezoekende ploeg deed Ben Rienstra de hele wedstrijd mee.

Koploper Trabzonspor bleef op koers door de uitwedstrijd tegen Göztepe met 3-1 te winnen. Trabzon speelde de hele tweede helft met tien man omdat Guilherme vlak voor rust zijn tweede gele kaart kreeg.

Voetbal: Start Roemeense voetbalcompetitie dag uitgesteld na nieuw geval

19.19 uur: De herstart van de Roemeense voetbalcompetitie is een dag later dan gepland wegens een nieuw coronageval. In Roemenië zou vanaf vrijdagavond weer gevoetbald worden.

Het duel tussen Universitatea Craiova en FC Botosani, clubs die uitkomen op het hoogste niveau, stond voor vrijdag op het programma. Bij de teamarts van Botosani, Petre Radauceanu, heeft positief getest op corona. De dokter heeft geen ziektesymptomen. De spelers moeten nu twee weken in quarantaine blijven.

Donderdag werd al bekend dat de wedstrijd tussen Dinamo Boekarest en Chindia Targoviste is uitgesteld omdat een staflid van Dinamo eveneens positief testte op het coronavirus. Dat duel zou zaterdag gespeeld worden. De voetbalbond maakte bekend dat de wedstrijden van 18-voudig kampioen Dinamo Boekarest zijn uitgesteld totdat het epidemiologische onderzoek is afgerond.

Koploper CFR Cluj komt zondag pas in actie.

Voetbal: Doelman Koen Bucker en Heracles verder met elkaar

18:30 uur Koen Bucker blijft een jaar langer in dienst van Heracles Almelo. Het aflopende contract van de 23-jarige doelman is met een jaar verlengd. In de verbintenis is een optie voor nog een seizoen opgenomen.

„Ik ben nu twee jaar bij deze club en ben blij dat ik nog een seizoen blijf”, zegt Bucker. „Ik voel me hier goed en werk prettig samen met keeperstrainer Brian van Loo en collega-keepers Janis Blaswich en Michael Brouwer. Samen met hen groei ik nog elke dag als doelman.”

Voetbal: Bayern München sluit Bundesliga af zonder Thiago

Bayern München kan in de resterende competitiewedstrijden geen beroep meer doen op Thiago. De Spaanse middenvelder heeft een operatie ondergaan aan een lies. Trainer Hansi Flick hoopt dat Thiago op 4 juli in de Duitse bekerfinale tegen Bayer Leverkusen wel weer kan meedoen.

„Hij moet drie weken rust houden. We hebben besloten om de operatie nu te doen, misschien is hij op tijd klaar voor de bekerfinale”, zei Flick.

Voetbal: Arts Müller-Wohlfahrt (77) na 40 jaar weg bij Bayern

15.50 uur: Dokter Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt (77) vertrekt na dit seizoen bij Bayern München. De internationaal bekende sportarts is, met een korte onderbreking, ruim 40 jaar in dienst geweest bij de club. Hij behandelde in die periode ook tal van Nederlandse topspelers, onder wie de afgelopen 10 jaar de inmiddels gestopte oud-international Arjen Robben.

Topman Karl-Heinz Rummenigge van de Duitse kampioen zegt het besluit van Müller-Wohlfahrt te betreuren. „Hij heeft ongelooflijk goed werk verricht bij ons.” De arts wil zich echter toeleggen op zijn eigen praktijk en zijn kennis overdragen op jongere collega’s.

Voetbal: Bosz ziet Havertz bij Leverkusen terugkeren in training

14.00 uur Coach Peter Bosz van Bayer Leverkusen kan zondag in de wedstrijd in de Bundesliga tegen Schalke 04 mogelijk weer beschikken over Kai Havertz. De Nederlandse trainer liet in aanloop naar de ontmoeting in Gelsenkirchen weten dat het toptalent na een korte periode van blessureleed de groepstraining weer heeft hervat.

Volledig is Leverkusen nog lang niet. Karim Bellarabi, Exequiel Palacios en Lars Bender zijn nog niet beschikbaar.

Bosz sprak van een finale. „We moeten deze wedstrijd winnen om kans te houden ons te plaatsen voor de Champions League. Ik verwacht van de spelers dat ze tot het uiterste gaan.”

Voetbal: Levski zet coach kort na hervatting seizoen op straat

10.10 uur: De Bulgaarse voetbalclub Levski Sofia heeft coach Petar Hubchev ontslagen, nadat de eerste twee wedstrijden na de ’coronastop’ werden verloren. De 26-voudig kampioen maakte meteen bekend dat oud-speler Georgi Todorov zijn opvolger wordt.

Hubchev was trainer bij Levski sinds 2019. Daarvoor was hij drie jaar bondscoach van Bulgarije. Zelf maakte hij deel uit van de nationale selectie van Bulgarije die in 1994 op het WK in de Verenigde Staten de halve finales bereikte.

Na de hervatting van het seizoen verloor Levski eerst van kampioen Ludogorets en vervolgens van Lokomotiv Plovdiv, in de halve finale van de strijd om de nationale beker.

Voetbal: Spelers Fortuna Sittard akkoord met salarisverlaging

09.37 uur: Spelers, technische staf en directie van Fortuna Sittard zijn akkoord gegaan met een tijdelijke verlaging van het salaris. De maatregel geldt zolang er zonder publiek wordt gevoetbald, hetgeen naar verwachting vanaf september in het Nederlandse profvoetbal gaat gebeuren.

Fortuna Sittard volgt hiermee het advies van werkgeversorganisatie FBO, spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalclubs hebben het ook financieel moeilijk als gevolg van de wegens de coronacrisis getroffen maatregelen.

„We worden allemaal hard geraakt door de coronacrisis en dit heeft ook gevolgen voor Fortuna Sittard”, zegt algemeen directeur Ivo Pfennings. „We zijn momenteel als club druk bezig met de schade te beperken. Deze situatie vraagt om een inspanning van iedereen in onze organisatie. Ik ben dan ook blij dat we hier unaniem uit zijn gekomen.”

Voetbal: De Ligt hervat met Juventus Serie A

07.00 uur: Matthijs de Ligt hervat vrijdagavond met Juventus het Italiaanse voetbalseizoen. De verdediger stuit vanaf 21.00 uur met zijn club uit Turijn op AC Milan voor een return in de halve finales van de beker.

Het eerste duel, in februari in Milaan, eindigde in 1-1. Sindsdien is er veel gebeurd. Het voetbal lag ook in Italië ruim drie maanden stil, vanwege het coronavirus dat het land zo zwaar heeft getroffen met ruim 34.000 doden.

De angst op een tweede coronagolf is groot in Italië. Daarom wordt er voorlopig gespeeld in lege stadions, ook als de competitie vanaf 20 juni weer hervat wordt. Als er een speler besmet raakt, dan moeten ook zijn ploeggenoten twee weken in quarantaine. Ook als het seizoen dan niet meer afgemaakt kan worden.

Italië is het derde grote voetballand dat weer gaat spelen, na Duitsland en Spanje. Engeland volgt komende woensdag. De return van de andere halve finale van de beker tussen Internazionale en Napoli staat voor zaterdagavond op het programma.