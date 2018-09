Braafheid en Ruiter terug bij FC Utrecht

Ruiter stond sinds november buitenspel met een sleutelbeenbreuk. Die liep de keeper op tegen PSV. Voor Braafheid ging het mis tijdens de vierde speelronde van de Eredivisie. Tegen Vitesse scheurde hij zin achillespees af.

Robbin Ruiter Ⓒ Hollandse Hoogte

Erik ten Hag kan in de finale van het seizoen dus weer over de twee belangrijke krachten beschikken. Ruiter moet de strijd aan met David Jensen, die hem in de afgelopen maanden verdienstelijk verving. Het contract van Ruiter loopt aan het einde van deze voetbaljaargang af. De verwachting is dat de 29-jarige keeper vertrekt.