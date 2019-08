Neymar nog niet terug in selectie PSG

„Neymar heeft de training met de groep niet afgemaakt”, zei coach Thomas Tuchel. „Het is nog te vroeg. We wachten nog een week, voordat hij weer met de ploeg meespeelt.”

De Braziliaan, die in 2017 voor 222 miljoen euro was overgenomen van FC Barcelona, wordt veelvuldig met een vertrek bij PSG in verband gebracht. Neymar kwam in mei voor het laatst in actie voor de Franse kampioen. De fans van de club uit Parijs zijn mede door uitspraken van Neymar over een mogelijk vertrek, helemaal klaar met de Braziliaan.