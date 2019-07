Neres kan bijtekenen bij Ajax

De afspraak met het management van de vijfvoudig Braziliaanse international is gemaakt. Maar berichten in de Braziliaanse media dat de contractverlenging al een feit is, zijn voorbarig. Tijdens het gesprek wordt namelijk ook een heel andere optie besproken: een direct vertrek van Neres. Ajax heeft een lucratief bod op de aanvaller ontvangen, maar zijn zaakwaarnemer is daarvan nog niet op de hoogte.

Duidelijk lijkt wel dat Neres – dit jaar of in de zomer van 2020 – het volgende Amsterdamse goudmijntje is. De buitenspeler werd in januari 2017 voor 12 miljoen euro overgenomen van Sao Paulo. Inmiddels is hij daar een veelvoud van waard. In de winter wees Ajax nog een bod op Neres af van ruim 50 miljoen euro uit China.