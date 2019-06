Wiegman houdt vast aan haar plan

De ’Leeuwinnen’ pakten in blessuretijd toch nog de winst tegen Nieuw-Zeeland, dankzij drie invalsters (1-0). Dat betekent volgens Wiegman echter niet dat ze direct aanpassingen gaat doen voor het tweede duel, zaterdag met Kameroen in het Stade du Hainaut van Valenciennes.

„Het is superfijn en supergoed dat de wissels dinsdag het verschil maakten. Dat betekent dat we weer ’breder’ zijn geworden en meer mogelijkheden hebben op momenten dat er iets moet gebeuren. Als we nieuwe energie nodig hebben of als we tactisch iets moeten veranderen. Dat pakte dinsdag heel goed uit, het team heeft het goed opgepakt en daar zijn we heel blij mee. Maar we zijn al heel lang bezig om door te bouwen met dit team, om onze speelwijze te verbeteren. Als het dan qua spel een keer wat minder loopt, maar je wint toch met 1-0, waar het uiteindelijk om gaat, dan ga ik niet ineens ons hele plan overhoop gooien.”

Wiegman was aanvankelijk heel kritisch over het optreden van haar ploeg tegen Nieuw-Zeeland. Na het terugkijken van de beelden werd ze echter wat milder. „Er waren momenten waarop we kritisch moesten zijn. Maar er zaten ook best goede dingen in. Het was niet helemaal niks. Dat moeten we meenemen.”

