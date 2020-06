Oomen volgt Dumoulin naar Jumbo-Visma

De klimmer kwam sinds 2016 uit voor de ploeg die onder de Duitse vlag rijdt, waar ook Wilco Kelderman einde contract is. Oomen reed in 2018 de Giro d’Italia in dienst van Dumoulin, die destijds als tweede eindigde. De Brabander reed toen met een negende plaats ook bij de eerste tien.

Vorig jaar kende hij een rampjaar vanwege een beknelde liesslagader, waar hij aan geopereerd moest worden. Nadat hij in de veertiende rit uit de Giro stapte, kwam de geboren Tilburger in heel 2019 niet meer in actie.

Oomen moet de opvolger worden van Laurens De Plus, die aan het eind van het jaar naar alle waarschijnlijkheid vertrekt naar Team Ineos. De Belg was vorig jaar meesterknecht van Steven Kruijswijk, toen die als derde eindigde in de Tour de France.