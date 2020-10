Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Algerijnse olympisch kampioen verdacht van dopingpraktijken

10.26 uur: De Algerijnse atleet Taoufik Makhloufi wordt verdacht van dopingpraktijken. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar de olympisch kampioen op de 1500 meter van Londen 2012, meldde het Franse tv-programma Stade 2.

Het programma bracht naar buiten dat bij een huiszoeking in september in het nationale sportinstituut INSEP een tas is gevonden met daarin injectiespuiten en producten om in te spuiten. De tas zou ook documenten hebben bevat met daarop de naam van Makhloufi, die regelmatig traint in het centrum.

Volgens Stade 2 is het Franse Openbaar Ministerie een onderzoek gestart om na te gaan of de producten toebehoren aan de 32-jarige atleet en of hij de dopingregels heeft overtreden. Makhloufi is een drievoudig olympisch medaillewinnaar. Naast zijn gouden plak op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Voetbal: Nieuw-Zeelandse club begint voetbalseizoen in Australië

08.08 uur: De Nieuw-Zeelandse voetbalclub Wellington Phoenix verhuist tijdelijk naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. De club uit Wellington keert pas terug naar het eigen stadion als de reisrestricties met betrekking tot het coronavirus zijn versoepeld. Wellington Phoenix komt uit in de Australische A-League.

Omdat het voor voetballers niet te doen is om de geldende quarantaineregels in acht te nemen, heeft de club besloten tijdelijk te verhuizen naar de provincie New South Wales. Daar zal de club zich vanaf 1 november ook voorbereiden op het nieuwe seizoen.

„De club zal de mogelijkheden bekijken om later in het seizoen de thuiswedstrijden weer in Nieuw-Zeeland te spelen. Dat is afhankelijk van de wijzigingen die door de Nieuw-Zeelandse regering worden aangebracht rond het quarantaineproces van twee weken bij terugkeer van een persoon naar Nieuw-Zeeland en de kosten die moeten worden gemaakt om terug te keren naar Nieuw-Zeeland”, aldus de club.

Het nieuwe seizoen in de A-League begint op 27 december.