Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Heracles contracteert Belgische voetballer Azzaoui

16.49 uur: Heracles Almelo heeft Ismail Azzaoui gecontracteerd. De 22-jarige aanvaller tekende tot het einde van het seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Azzaoui trainde in september al enkele dagen mee met de selectie van de Duitse trainer Frank Wormuth. De Belg is blij dat hij zijn stageperiode nu een vervolg kan geven. „Heracles Almelo is een mooie club. Ik ga er alles aan doen om hier te slagen.”

Technisch directeur Tim Gilissen: „We hebben na de testperiode van Ismail gekeken hoe het tot een definitieve samenwerking kon komen. Dat is nu gelukt. We zijn blij dat hij hier is.”

Azzaoui stond tot afgelopen zomer in de Bundesliga onder contract bij VfL Wolfsburg, dat hem in het seizoen 2017-2018 verhuurde aan Willem II.

Voetbal: Draxler valt weg bij PSG en in Duitse ploeg

16.30 uur: Middenvelder Julian Draxler staat bij Paris Saint-Germain ruim drie weken aan de kant. De Duitse international heeft last van een dijbeenblessure. Hij moest afgelopen zaterdag in de thuiswedstrijd tegen Dijon (4-0) na een uur naar de kant.

Draxler is volgens PSG half november, na de interlandperiode, weer speelklaar. Hij mist daardoor een aantal wedstrijden in de Franse competitie, in de Champions League en met de nationale ploeg. Duitsland speelt komende maand drie interlands, tegen Tsjechië (oefenwedstrijd), Oekraïne en Spanje (beide voor de Nations League).

PSG speelt woensdagavond in Turkije voor de Champions League tegen Basaksehir. Trainer Thomas Tuchel kan evenmin beschikken over Mauro Icardi, Leandro Paredes en Marco Verratti. De Argentijnse spits Icardi, die last had van een knieblessure, hervat deze week de groepstraining en dat geldt ook voor zijn landgenoot Paredes. Verratti sluit volgende week aan bij de selectie.

PSG, vorig jaar finalist in de Champions League, begon deze editie met een nederlaag op eigen veld tegen Manchester United. In de Franse competitie is de formatie van Tuchel koploper.

Biatlon: Rus Oestjoegov raakt olympisch goud kwijt

14.48 uur: De internationale biatlonbond (IBU) heeft de Rus Jevgeni Oestjoegov voor vier jaar geschorst en al zijn resultaten van 2010 tot en met 2014 geschrapt. Ook zijn drie olympische medailles worden hem afgenomen.

De IBU kwam tot de straf nadat het sporttribunaal CAS op basis van zijn biologische paspoort had geoordeeld dat de Russische biatleet in die periode doping heeft gebruikt.

Oestjoegov won goud met Rusland op de estafette bij de Olympische Spelen van 2014 in Sotsji, goud op de massastart bij de Winterspelen van Vancouver in 2010 en brons op de estafette in Vancouver.

De Fransman Martin Fourcade won het zilver in Vancouver op de massastart. Als hij de medaille van Oestjoegov krijgt toegekend, is dat zijn zesde olympische titel.

Voetbal: Tuchtcommissie handhaaft schorsing voor Spartaan Auassar

13.33 uur: Sparta-middenvelder Adil Auassar blijft voor drie wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst. De tuchtcommissie van de KNVB heeft zich maandagavond over de zaak gebogen.

„De tuchtcommissie heeft geoordeeld dat de VAR weliswaar niet alle beelden heeft laten zien aan de scheidsrechter, maar dat de actie op zich de schorsing rechtvaardigt”, meldt de Rotterdamse club.

Sparta is naar eigen zeggen „met name ontstemd over de handelwijze van de VAR, door subjectief de beelden aan de scheidsrechter te tonen.” Auassar kreeg rood voor natrappen in de richting van Heracles-speler Rai Vloet, die voorafgaand aan de overtreding van Auassar ook een overtreding zou hebben gemaakt. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük gaf na het zien van de beelden alleen Auassar rood.

Auassar mist door de schorsing de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen ADO en zondag de thuiswedstrijd in de competitie tegen sc Heerenveen.

Autosport: Raceklasse DTM gaat over op rollende start

12.48 uur: Het Duits toerenwagenkampioenschap DTM voert volgend seizoen een noviteit door bij de startprocedure. De auto’s beginnen hun race niet vanuit stilstand, maar na een ’rollende start’. In twee rijen komen ze aangereden op de startlichten. „Dit format staat garant voor spektakel”, aldus een persbericht.

De prestigieuze autosportklasse telt dit seizoen nog twee races ’oude stijl’ op Hockenheim (7 en 8 november). De Duitse autocoureur René Rast is hard op weg naar een nieuwe titel in de DTM. Hij leidt riant in het kampioenschap. Robin Frijns, die dit seizoen al drie races won in zijn Audi, staat derde.

Atletiek: Algerijnse olympisch kampioen verdacht van dopingpraktijken

10.26 uur: De Algerijnse atleet Taoufik Makhloufi wordt verdacht van dopingpraktijken. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar de olympisch kampioen op de 1500 meter van Londen 2012, meldde het Franse tv-programma Stade 2.

Het programma bracht naar buiten dat bij een huiszoeking in september in het nationale sportinstituut INSEP een tas is gevonden met daarin injectiespuiten en producten om in te spuiten. De tas zou ook documenten hebben bevat met daarop de naam van Makhloufi, die regelmatig traint in het centrum.

Volgens Stade 2 is het Franse Openbaar Ministerie een onderzoek gestart om na te gaan of de producten toebehoren aan de 32-jarige atleet en of hij de dopingregels heeft overtreden. Makhloufi is een drievoudig olympisch medaillewinnaar. Naast zijn gouden plak op de Olympische Spelen van 2012 in Londen won hij zilver op de 800 en 1500 meter op de Olympische Spelen van Rio in 2016.

Voetbal: Nieuw-Zeelandse club begint voetbalseizoen in Australië

08.08 uur: De Nieuw-Zeelandse voetbalclub Wellington Phoenix verhuist tijdelijk naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. De club uit Wellington keert pas terug naar het eigen stadion als de reisrestricties met betrekking tot het coronavirus zijn versoepeld. Wellington Phoenix komt uit in de Australische A-League.

Omdat het voor voetballers niet te doen is om de geldende quarantaineregels in acht te nemen, heeft de club besloten tijdelijk te verhuizen naar de provincie New South Wales. Daar zal de club zich vanaf 1 november ook voorbereiden op het nieuwe seizoen.

„De club zal de mogelijkheden bekijken om later in het seizoen de thuiswedstrijden weer in Nieuw-Zeeland te spelen. Dat is afhankelijk van de wijzigingen die door de Nieuw-Zeelandse regering worden aangebracht rond het quarantaineproces van twee weken bij terugkeer van een persoon naar Nieuw-Zeeland en de kosten die moeten worden gemaakt om terug te keren naar Nieuw-Zeeland”, aldus de club.

Het nieuwe seizoen in de A-League begint op 27 december.