Sloveens fenomeen (23) pakt met Strade Bianche derde zege op rij Gaat Tadej Pogacar alles winnen, of speelt hij met vuur?

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

De Sloveen had alle tijd om zijn feestje te vieren. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De energie liep uit zijn lijf, maar Tadej Pogacar verloor nooit zijn ritme in Strade Bianche. Op zo’n vijftig kilometer van de eindstreep sprong hij weg in de Toscaanse speeltuin, bezaaid met gravelstroken, de zogenaamde settore sterrato. Niemand kon de tweevoudig Tour-winnaar volgen in de stofwolken van de Monte Sante Marie, om zo’n anderhalf uur later als eerste boven te komen op het schilderachtige plein in Siena. Een mooiere opvolger dan de afwezige titelverdediger Mathieu van der Poel kon de organisatie zich niet wensen, al is de vraag of de 23-jarige Sloveen niet met vuur speelt?