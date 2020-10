Lewis Hamilton zet vraagtekens bij aanstelling Russische steward

Petrov reed zelf in het verleden 57 Grand Prixs. Hij uitte onlangs kritiek op de acties van Hamilton, die onder meer een T-shirt droeg om aandacht te vragen voor de dood van Breonna Taylor en opriep om de verantwoordelijke politiemannen te arresteren. Petrov vond dat te veel van het goede en zei ook: „Wat als een van de coureurs uit de kast komt als homoseksueel? Komen ze dan naar buiten met een regenboogvlag en sporen ze dan iedereen aan om ook homoseksueel te worden, ofzo?”

Contract bij Mercedes

Hamilton, die zijn aflopende contract bij Mercedes nog steeds niet heeft verlengd en eerst zijn zevende titel wil binnenhalen, reageerde in Portugal als volgt: „Ik heb niet alle quotes gezien, maar het komt voor mij wel als een verrassing dat ze iemand aanstellen met die gedachten en zich zo uit, terwijl wij er zo tegen vechten”, aldus de Brit, die zich al lange tijd mengt in het sociale debat en dit jaar net als enkele collega’s voor elke race knielt om aandacht te vragen voor de strijd tegen racisme.

„Je zal het bij de FIA moeten neerleggen, want ik kan er niets aan doen. Maar we moeten hier zeker mensen hebben die in deze tijd leven, die de huidige tijd begrijpen en gevoelig zijn voor de zaken die spelen.”

Autosportfederatie FIA zal niet blij zijn met de uitspraken van de Mercedes-coureur en stelt in een statement dat het stewards niet zal beoordelen op standpunten die ze buiten hun functie naar voren hebben gebracht. Wel moeten stewards zich houden aan de voorschriften en etische code van de FIA.