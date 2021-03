Esteban Chaves komt solo aan in Ronde van Catalonië, Adam Yates blijft leider

Op 7 seconden werd de Canadees Michael Woods tweede, net voor de Brit Geraint Thomas.

De Brit Adam Yates van Ineos finishte ook in de eerste groep achtervolgers en blijft leider. Wilco Kelderman eindigde op zijn 30e verjaardag als achtste. De renner van Bora-hansgrohe blijft vijfde in het algemeen klassement. De Ronde van Catalonië duurt tot en met zondag.

In de rit over 166 kilometer ontsnapte de Duitser Lennard Kämna op de voorlaatste col uit een kopgroep met onder anderen Koen Bouwman en Antwan Tolhoek. Kämna wist op de top van de Port del Cantó het peloton nog meer dan drie minuten achter zich. In de 20 kilometer naar de voet van de slotklim verloor de ploeggenoot van Kelderman echter het zicht op de ritwinst en nog voordat de weg weer omhoog liep, werd hij ingelopen.

Steven Kruijswijk, die woensdag het tempo bergop niet kon bijhouden, was de eerste aanvaller. Maar de kopman van Jumbo-Visma, dinsdag nog sterk in de individuele tijdrit, overschatte zichzelf en moest de groep favorieten laten gaan. Chaves was de volgende aanvaller. De Colombiaan kreeg een marge van 20 seconden en bleef uiteindelijk net buiten bereik van de achtervolgers. Hij klom naar de zesde plaats in het klassement, waarin Ineos heerst. Achter Yates volgen zijn ploeggenoten Richie Porte en Thomas. Vrijdag volgt een rit met een lastige klim, maar de laatste 20 kilometer gaan in dalende lijn naar Manresa.

Wielrennen: Brit Hayter verrast met ritzege in Settimana Internazionale

De Britse wielrenner Ethan Hayter heeft donderdag de derde etappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, een rittenkoers in Italië, gewonnen. De 22-jarige renner van Ineos won in Riccione de massasprint, voor de Australiërs Shane Archbold en Nick Schultz.

De rit was ingekort vanwege de sneeuwval van de afgelopen dagen. De finish lag niet op de Cippo Carpegna maar in Riccione, waardoor er minder moest worden geklommen. Onderweg moest Jumbo-Visma, de ploeg van klassementsleider Jonas Vingegaard, aan de bak om een groep vluchters te achterhalen. De Italiaan Antonio Nibali hield het langst stand maar werd, toen ook de sprintersploegen zich ermee gingen bemoeien, op 8 kilometer voor de streep ingelopen.

Voor Hayter was het zijn tweede zege als wielerprof nadat hij vorig jaar de Ronde van de Apennijnen, een eendaagse wedstrijd, had gewonnen. In het algemeen klassement heeft de Deen Vingegaard een voorsprong van 1 seconde op Hayter, Schultz en de Colombiaan Iván Ramiro Sosa.

Vrijdag volgt een rit met tal van klimmetjes in en rond San Marino. De Settimana Internazionale eindigt zaterdag.

Brown blijft sprinters voor in De Panne

De Australische wielrenster Grace Brown is de ploegen van de sprinters net te slim af geweest in de Oxyclean Classic Brugge - De Panne. De renster van Team BikeExchange bleef net uit de greep van het sprintende peloton en won voor het eerst een koers uit de WorldTour.

Achter Brown, die een marge van een paar seconden overhield, sprintte de Deense Emma Norsgaard naar de tweede plaats, voor de Belgische Jolien D’hoore. Kirsten Wild was op de zesde plaats de beste Nederlandse, Amy Pieters sprintte naar de achtste plaats.

De 28-jarige Brown was in de vier wedstrijden die ze dit jaar al reed drie keer als tweede geëindigd, in Nokere Koerse achter Pieters. „Ik wist dat aanvallen hier mijn enige kans was. Ik kan niet geloven dat het gelukt is. Ik ben in shock”, sprak de winnares na afloop.