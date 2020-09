Trainer Ronald Koeman ziet Champions League-winnaar terugkeren bij FC Barcelona

De speler is een seizoen op huurbasis in München geweest en won met de Duitsers de triple; het kampioenschap, de beker en de Champions League.

In de halve finale van de Champions League versloeg Bayern Barcelona met 8-2 en als invaller maakte Coutinho in dat duel twee doelpunten. Korte tijd later gaf hij al te kennen graag terug te willen naar de club in Spanje, waar Ronald Koeman inmiddels de nieuwe hoofdtrainer is.

Philippe Coutinho poseert met de beker na het winnen van de Champions League. Ⓒ AFP