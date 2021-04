Strijd met Max Verstappen verleidt Lewis Hamilton tot spontane ontboezeming

„Ik zeg het nu behoorlijk spontaan en plannen kunnen altijd wijzigen, maar ik geniet enorm van de strijd die we nu hebben op de circuits. Het is alleen maar uitdagender geworden”, doelde de Brit op de tweestrijd die zich in de eerste twee races van dit seizoen heeft ontsponnen met Max Verstappen.

Hamilton veroverde vorig jaar voor de zevende keer de wereldtitel, maar wachtte lang met bijtekenen bij zijn Duitse renstal Mercedes. Pas kort voor de testraces in Bahrein zette hij een krabbel onder een contract voor 1 jaar.

Lewis Hamilton en Max Verstappen streden tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna om de leiding. Ⓒ HH/ANP

„Ik ben van plan volgend jaar nog steeds een rol te spelen in de Formule 1. Ik blijf het geweldig vinden om met dit team samen te werken en het bemoedigt me ook om te zien dat het team werkelijk zijn best doet om gelijkheid en inclusie te bevorderen”, aldus de coureur, die in zijn strijd tegen racisme actief ijvert voor gelijkheid en diversiteit in de koningsklasse.

„We hebben nog steeds veel werk te doen als sport. Ik heb meer kans de dingen te veranderen als ik er bij ben. Hoe lang ik zal blijven, weet ik niet. Dat zullen we zien”, zei Hamilton.