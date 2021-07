Annemiek van Vleuten dacht even goud binnen te hebben: ’Toch trots op zilver’

„Ik ben supertrots op ons team en trots op een medaille”, zei de 38-jarige Nederlandse na afloop. „We kwamen voor goud, maar als iedereen naar ons kijkt is het lastig. We hebben het maximale eruit gehaald.”

„Ik ken haar eigenlijk niet, dus haar hebben we flink onderschat. Maar in hoeverre kun je iets fout doen als je iemand niet kent? We pakken de andere vrouwen terug en dachten voor de winst te rijden, maar uiteindelijk is dat niet zo. Dat is heel jammer”, zei de onttroonde kampioen Anna van der Breggen na afloop. „Het is het enige kampioenschap zonder communicatie. Eigenlijk moet je tellen hoeveel rensters je terugpakt. Ik heb geprobeerd te tellen en dacht dat we iedereen hadden teruggepakt. Ik zag 1.35 minuut op het bord en dacht: dit kunnen we nog halen. Maar het bleek het verschil tussen Kiesenhofer en de achtervolgsters te zijn.”