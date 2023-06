UEFA-voorzitter wil ’ondragelijk’ gedrag richting arbitrage harder bestraffen

Ceferin ergert zich de laatste tijd vooral aan het constante geklaag op beslissingen van de scheidsrechter. „Elke beslissing van de scheidsrechter wordt aangevochten. We moeten harder straffen om dit aan te pakken. We hebben nog niet veel tijd gehad om hiernaar te kijken, maar iedereen bij de UEFA is het erover eens dat het nu te ver gaat.”

Ook voor het toenemende wangedrag van voetbalfans had Ceferin geen goed woord over. „Het enige wat we hier kunnen doen is harder straffen. Het zijn kleine voorwerpen waar ze mee gooien, je kunt niet iedereen fouilleren.”

Eerder deze maand werd aanvoerder Cristiano Biraghi van Fiorentina tijdens de verloren finale van de Conference League tegen West Ham United geraakt door een uit het publiek gegooid voorwerp. Hij liep daardoor een bloedende wond aan de achterkant van zijn hoofd op. Ook in Nederland ging het de afgelopen maanden geregeld mis.

Meeste onlinehaatberichten op WK tijdens Engeland - Frankrijk

Bij het WK voetbal in Qatar zijn de meeste onlinehaatberichten geplaatst tijdens de kwartfinale tussen Engeland en Frankrijk. Het gaat om meer dan 19.600 beledigende berichten en 290.000 reacties daarop, staat in een rapport van wereldvoetbalbond FIFA en de internationale spelersvakbond FIFPro. 74 procent van al het identificeerbare onlinemisbruik bij voetbalduels komt uit Europa en Zuid-Amerika.

Het rapport is drie dagen na de ontmoeting tussen FIFA-voorzitter Gianni Infantino en Real Madrid-voetballer Vinícius Júnior gepresenteerd. Vinícius, de laatste jaren in voetbalstadions geregeld slachtoffer van racisme, krijgt de leiding in een speciale commissie van de FIFA die racisme wil uitbannen in het voetbal. In de commissie komen spelers te zitten die strengere straffen voor discriminerend gedrag zullen voorstellen.

„Discriminatie is een criminele daad. Met behulp van deze tool identificeren we de daders en geven we ze aan bij de autoriteiten, zodat ze gestraft worden voor hun daden”, aldus Infantino bij de presentatie van het rapport. „We verwachten ook dat de platformen op sociale media hun verantwoordelijkheid nemen en ons steunen in de strijd tegen alle vormen van discriminatie. Ons standpunt is duidelijk: wij zeggen nee tegen discriminatie.”

Frankrijk won de wedstrijd tegen Engeland met 2-1.