Vfl Wolfsburg strikt opvolger Mark van Bommel

„De afgelopen uren hebben we veel gesprekken gevoerd en een selectie gemaakt van mogelijke kandidaten. We zijn blij dat we een akkoord hebben kunnen bereiken met Kohfeldt en zijn ervan overtuigd dat we op één lijn zitten en dat we met hem de weg naar succes weer kunnen vinden”, zei sportdirecteur Marcel Schäfer.

Kohfeldt werd in mei van dit jaar ontslagen bij Werder Bremen, waar hij bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Wolfsburg besloot zondag Mark van Bommel te ontslaan. Onder leiding van de voormalig trainer van PSV werd geen van de laatste acht duels gewonnen door de nummer 9 van de Bundesliga.