Golfers PGA Tour in 2024 weer terug naar seizoen van één jaar

00.25 uur: De PGA Tour heeft de speelkalender voor 2024 bekendgemaakt met 36 golftoernooien van januari tot en met augustus en daarna de play-offs voor de FedExCup. De winnaar van de play-offs krijgt 25 miljoen dollar (22,7 miljoen euro).

De voorzitter van de golforganisator PGA had vorig jaar al aangekondigd dat de wedstrijdenserie een hervorming zou krijgen én een verhoging van het prijzengeld. Zo zou de Tour vanaf 2024 weer teruggaan naar een kalenderjaar in plaats van een seizoen dat over twee kalenderjaren loopt

Dat is nu doorgevoerd. Er zijn 36 toernooien te beginnen met The Sentry op Hawaii en de Wyndham Championship in North Carolina in augustus. 70 golfers plaatsen zich vervolgens voor de play-offs met de afsluitende Tour Championship in East Lake in Georgia voor 30 golfers.

Selectie springruiters voor EK bekend

18.38 uur: Springbondscoach Jos Lansink heeft zijn selectie voor de EK bekend gemaakt. Harrie Smolders, Maikel van der Vleuten, Willem Greve, Jur Vrieling en Kars Bonhof strijden van 30 augustus tot en met 3 september om het eremetaal in Milaan.

Smolders, Van der Vleuten en Vrieling maakten vorig jaar in Herning ook al deel uit van het zilveren WK-team. Smolders en Van der Vleuten kiezen echter niet voor dezelfde paarden. Smolders neemt Uricas mee, die recent de Grote Prijs van Riesenbeck en St. Gallen won. Van der Vleuten start O’Bailey, waarmee hij regerend Nederlands kampioen is. Vrieling vertrouwt, net als vorig jaar op de WK, op Long John Silver N.O.P.

Greve had aan het begin van dit seizoen niet meer gerekend op een plek in het team door een blessure van zijn toppaard Grandorado N.O.P., maar zijn tweede paard Highway is de laatste maanden uitgegroeid tot een zeer constante factor. Zo won de combinatie de Grote Prijs van Rotterdam. Ook Bonhof heeft duidelijk een indruk gemaakt met zijn hengst Hernandez, onder andere door twee foutloze rondes in de landenwedstrijd in Falsterbo. Het wordt voor de pas 26-jarige ruiter een debuut op een internationaal senioren kampioenschap.

Lansink is enthousiast over ’zijn’ mannen. „Ik kijk ernaar uit om met deze ruiters naar de EK af te reizen. Ze zijn gemotiveerd en de paarden zijn in vorm. We hebben ons vorig jaar al geplaatst voor de Olympische Spelen in Parijs. Daarom neemt Maikel O’Bailey en Harrie Uricas mee. Het is belangrijk dat deze paarden ook een groot kampioenschap leren lopen. Van hun andere toppaarden weten we dat ze dat kunnen.”

Contractverlenging Hoole bij Lidl-Trek

16.42 uur: Daan Hoole blijft tot en met 2025 bij Lidl-Trek. De 24-jarige Zuid-Hollander rijdt sinds augustus 2021 bij de ploeg die toen nog Trek-Segafredo heette.

Volgens ploegbaas Luca Guercilena past Hoole in het team voor de klassiekers en in de sprinttrein. „We kijken ernaar uit om te zien hoe hij zich nog verbetert in de komende jaren.”

„Ik ben heel blij dat ik nog twee jaar rijd voor Lidl-Trek”, zegt Hoole. „Ik heb echt genoten van mijn eerste twee jaar. Voor de toekomst wil ik alle aspecten van het wielrennen nog verder ontwikkelen, maar vooral mijn tijdrit. Ik heb jongens graag geholpen om races te winnen, maar in de komende twee jaar wil ik zelf ook met de handen in de lucht over de streep komen. Ik denk dat dit voor mij de beste plek is om dat te kunnen doen.”

De Amerikaanse wielerploeg verlengde ook de contracten van Amerikaans kampioen Quinn Simmons tot en 2026 en van de Luxemburger Alex Kirsch en de Belgen Edward Theuns en Otto Vergaerde tot en met 2025.

Hamstringklachten zitten polsstokhoogspringer Lavillenie dwars voor WK

16.37 uur: Polsstokhoogspringer Renaud Lavillenie kan later deze maand niet meedoen aan de wereldkampioenschappen in Boedapest. De 36-jarige Fransman, die in 2012 bij de Olympische Spelen van Londen goud won, heeft hamstringklachten.

„Mijn lichaam staat me niet toe in Boedapest mee te doen. Ik ga de komende tijd gebruiken om de batterij weer op te laden, zowel fysiek als mentaal. Daarna bereid ik me voor op 2024”, schrijft Lavillenie op sociale media.

Lavillenie had door de hamstringklachten het indoorseizoen al gemist. Volgend jaar zijn de Olympische Spelen van Parijs zijn hoofddoel.

De WK in Boedapest zijn van 19 tot en met 27 augustus.