Mark van Bommel ontsnapt aan carjacking: gewapende man wachtte hem op

Door onze Telesportredactie

Mark van Bommel Ⓒ ANP/HH

Mark van Bommel, de trainer van Royal Antwerp FC, is maandagnacht het slachtoffer geworden van wat wellicht een mislukte carjacking was. Een gewapende man wachtte hem op in de garage van zijn appartement, zo meldt Het Nieuwsblad.