Besmettingen in betaald voetbal nemen toe; KNVB is alert om Engelse toestanden te voorkomen ’Clubs die zorgvuldig met coronaregels omgaan, kunnen daar sportief voordeel van hebben’

Door Jeroen Kapteijns

Jan Bluyssen

ZEIST - Waar de eerste seizoenshelft van de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie is afgewerkt zonder een enkele afgelasting vanwege een grote corona-uitbraak, daar is het virus in de eerste week van 2022 prominent aanwezig in het Nederlandse betaald voetbal. Feyenoord en PSV hebben hun trainingskamp in Spanje moeten annuleren vanwege positieve gevallen, Ajax was al in Portugal maar heeft inmiddels besloten huiswaarts te keren na enkele coronagevallen in de selectie, terwijl ook clubs als PEC Zwolle en SC Heerenveen zijn opgeschrikt door positieve testen.